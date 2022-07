Vermisst: Mädchen (13) aus München verschwunden

Eine 13-Jährige aus München ist am Mittwoch zur Schule gegangen und danach nicht mehr zurückgekehrt. Jetzt sucht die Polizei nach der Vermissten.

Seit Mittwoch wird eine 13-Jährige aus München vermisst. Wie die Polizei mitteilt, verließ das Mädchen die Wohnung ihrer Eltern in Neuperlach und ging zu ihrer Schule am Krehlebogen (Altperlach). Dort sprach sie gegen 08.10 Uhr mit einer Mitschülerin, nahm eine Trinkfalsche aus ihrem Rucksack und teilte ihrer Mitschülerin mit, dass sie nun gehen würde. Die 13-Jährige verließ daraufhin das Schulgelände und ging in unbekannte Richtung davon.

Seitdem ist das Mädchen nicht mehr zurückgekehrt. Trotz intensiver polizeilicher Fahndungsmaßnahmen, insbesondere einer Überprüfung möglicher Aufenthaltsorte sowie in den öffentlichen Verkehrsmitteln, konnte die Vermisste bislang nicht gefunden werden.

13-Jährige aus München vermisst: Beschreibung

1,64 Meter groß und schlank

schwarze, lockige, schulterlange Haare

dunkle Augen

weiß-graues T-Shirt, weiße Jogginghose, weiße Adidas-Turnschuhe

Eine 13-Jährige aus München wird vermisst. Foto: PPM

Vermisste 13-Jährige aus München: Polizei sucht Zeugen

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München Kommissariat 14 (Telefonnummer: 089 2910 0) in Verbindung zu setzen. Alternativ kann man sich auch bei jeder anderen Polizeidienststelle melden oder online ein Hinweisformular ausfüllen.