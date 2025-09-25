Männer schmuggeln 25 Kilo Methamphetamin auf bayerischer Autobahn – und müssen in den Knast

Einen großen Drogenfund machten Fahnder der Polizei am Dienstag, 23. September, auf der A3 bei Velburg (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz). Das teilt das Polizeipräsidium Oberpfalz am Donnerstag mit. Demnach hatten die Polizisten „den richtigen Riecher“ als sie auf der Autobahn ein Fahrzeug kontrollierten, in dem ein Vater mit seinem erwachsenen Sohn saß.

Zwei Männer schmuggeln Methamphetamin in Auto in Bayern

Gegen 14.30 Uhr nachmittags wurde laut Polizei das Auto auf der A3 für die Kontrolle aus dem Verkehr gezogen. In dem Auto, das in Fahrtrichtung Passau unterwegs war, saßen ein 57-jähriger Mann sowie dessen 28-jähriger Sohn. Die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Regensburg stellten zunächst fest, dass die Zulassungsbescheinigung des Autos gefälscht war. Daraufhin durchsuchten sie das Fahrzeug intensiv.

Die Polizisten entdeckten mehrere Schmugglerverstecke – mit höchst illegalem Inhalt. Im Unterboden, unter der Rücksitzbank und im Bereich des Kofferraums stießen sie auf Pakete mit insgesamt 25 Kilogramm der synthetischen Droge Methamphetamin.

25 Kilogramm Drogen auf A3 geschmuggelt: Zwei Männer in Haft

Die beiden Fahrzeuginsassen, Vater und Sohn, wurden vorläufig festgenommen und einem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl gegen den 57-Jährigen und den 28-Jährigen erließ. Die Männer wurden in Gefängnisse gebracht. Das Fachkommissariat für Rauschgift der Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

In Deutschland werden laut Bundeskriminalamt jedes Jahr mehrere hundert Kilogramm Methamphetamin von der Polizei sichergestellt. Die synthetisch hergestellte Droge, die in kristalliner Form besser unter dem Namen „Crystal Meth“ oder nur „Crystal“ bekannt ist, gilt als besonders gefährlich. Laut Deutscher Hauptstelle für Suchtfragen ist die Wirkung von Methamphetamin etwa fünfmal stärker als von Amphetaminen und ist zudem ein starkes Nervengift.