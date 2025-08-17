Icon Menü
Märchenhaus im Ostallgäu: Künstler Thomas Schöne baut ein altes Bauernhaus seit 20 Jahren um

Der Künstler Thomas Schöne aus Rettenbach am Auerberg hat einen alten Bauernhof in ein Märchenhaus verwandelt.
Foto: Felicia Straßer
Wohnen

Drachenhöhle und Rapunzelturm: Warum dieser Allgäuer sein eigenes Märchenhaus baut

Sein altes Bauernhaus gestaltet der Künstler Thomas Schöne seit 20 Jahren auf außergewöhnliche Art um. Mittlerweile gibt er sogar Führungen durch die Räume.
Von Felicia Straßer |
    • |
    • |
    • |

    Thomas Schöne existiert nicht einfach nur in seinem Zuhause. Er sagt: „Ich lebe meine Räume wirklich.“ Anstatt auf einem Sofa sitzt er abends gerne in seiner selbst gestalteten Drachenhöhle – weil die Stimmung zu dieser Zeit so schön ist. Der Außenbereich gefällt ihm zu Pfingsten am besten, weil dann an den Sträuchern ein Meer von Rosen erblüht. Dort - in einem kleinen Weiler von Rettenbach am Auerberg, in seinem Haus mit den roten Dachziegeln und dem verwunschenen Garten - lebt der Künstler seine zauberhafte Fantasiewelt. Eine Welt, in der der Froschkönig samt goldener Kugel am Brunnen sitzt und Rapunzel aus einem Erker hinausschaut. Wo ein Haus vom Lebensraum zum Lebenstraum wird.

