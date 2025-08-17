Drachenhöhle und Rapunzelturm: Warum dieser Allgäuer sein eigenes Märchenhaus baut

Thomas Schöne existiert nicht einfach nur in seinem Zuhause. Er sagt: „Ich lebe meine Räume wirklich.“ Anstatt auf einem Sofa sitzt er abends gerne in seiner selbst gestalteten Drachenhöhle – weil die Stimmung zu dieser Zeit so schön ist. Der Außenbereich gefällt ihm zu Pfingsten am besten, weil dann an den Sträuchern ein Meer von Rosen erblüht. Dort - in einem kleinen Weiler von Rettenbach am Auerberg, in seinem Haus mit den roten Dachziegeln und dem verwunschenen Garten - lebt der Künstler seine zauberhafte Fantasiewelt. Eine Welt, in der der Froschkönig samt goldener Kugel am Brunnen sitzt und Rapunzel aus einem Erker hinausschaut. Wo ein Haus vom Lebensraum zum Lebenstraum wird.

