Arbeiter stürzt von Dach und verletzt sich schwer

In Unterfranken ist ein Arbeiter bei einem Sturz von einem Supermarktdach schwer verletzt worden.

Der 37-Jährige war am Samstag mit Reinigungsarbeiten an der Dachrinne in Arnstein (Landkreis Main-Spessart) beschäftigt, als er abrutschte und sechs Meter in die Tiefe fiel. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, soll der Mann nicht abgesichert gewesen sein. Er wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik geflogen. Die Polizei ermittelt.

(dpa)