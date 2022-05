Auto kracht auf Autobahn in Lastwagen: Zwei Schwerverletzte

Bei einem Verkehrsunfall nahe Bischbrunn im Landkreis Main-Spessart sind zwei Menschen schwer verletzt worden.

Ein Auto fuhr aus noch unbekannter Ursache am Montagabend auf der Bundesautobahn 3 in die Seite eines Lastwagens, wie die Feuerwehr am späten Abend mitteilte. Der Wagen schleuderte daraufhin gegen die Betonschutzwand am Mittelstreifen.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnten sich die beiden Autoinsassen selbstständig aus dem Pkw befreien. Der Fahrer wurde nach notärztlicher Behandlung schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der ebenfalls schwer verletzte Beifahrer kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt und konnte seinen Sattelzug auf dem Standstreifen zum Stehen bringen. Etwa 36 Einsatzkräfte waren den Angaben zufolge vor Ort.

(dpa)