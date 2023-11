Auto rollt gegen Kindergarten-Mauer

Weil ein 71-Jähriger vergessen hatte, die Handbremse zu ziehen, ist sein Auto in Unterfranken gegen die Hauswand eines Kindergartens gerollt.

Weil ein 71-Jähriger vergessen hatte, die Handbremse zu ziehen, ist sein Auto in Unterfranken gegen die Hauswand eines Kindergartens gerollt. Nach Polizeiangaben entstand bei dem Vorfall am Mittwochmittag in Partenstein (Kreis Main-Spessart) ein Gesamtschaden von rund 16.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Der Mann und seine Gattin hatten laut Polizei vor, auf einen Friedhof zu gehen. Der 71-Jährige setzte seine Frau demnach dort ab und wollte den Wagen an einer nahegelegenen Straße parken. Jedoch habe er die Handbremse nicht gezogen. Als er aussteigen wollte, rollte das Fahrzeug an der abschüssigen Straße los. Der Mann befand sich noch im Auto, als es den Metallzaun des Kindergartens durchbrach und zwischen der erhöhten Gartenmauer und der Hauswand stecken blieb. Das Auto musste mit einem Kran geborgen werden.

(dpa)