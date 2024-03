Heizöl bei Unfall in Fluss ausgelaufen: Hoher Schaden

Der Inhalt eines Heizöltanks eines umgekippten Anhängers ist im Landkreis Main-Spessart in einen Fluss geflossen und hat einen Schaden von schätzungsweise mehr als 100.000 Euro verursacht.

Ein Transporterfahrer war zunächst mit dem Anhänger im Hafenlohrtal unterwegs, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei kippte der Anhänger demnach am Freitagmittag auf einer kurvigen Straße um, löste sich vom Fahrzeug und blieb seitlich auf der Fahrbahn liegen. Der 500 Liter fassende Heizöltank sei daraufhin eine Böschung hinuntergerollt, aufgebrochen und habe sich vollständig entleert.

Feuerwehrkräfte errichteten den Angaben zufolge zahlreiche Ölsperren an dem betroffenen Zufluss des Mains. Laut Polizei ist das Öl bisher in 12 Fischzuchtweiher gelaufen. Die verunreinigte Erde wurde bis in den Abend großflächig entsorgt, wie es weiter hieß. Gegen den 45 Jahre alten Fahrer wird nun wegen fahrlässiger Gewässer- und Bodenverunreinigung sowie mangelnder Ladungssicherung ermittelt.

(dpa)