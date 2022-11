Sägewerk brennt vollständig ab: Hoher Schaden

Beim Brand eines Sägewerks im Landkreis Main-Spessart ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden.

Das Sägewerk in Gemünden am Main sei am Donnerstagabend komplett abgebrannt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Auch ein benachbartes leerstehendes Gebäude fiel dem Feuer zum Opfer. Verletzt wurde der Polizei zufolge niemand. Mehrere Anwohner aus der Nachbarschaft mussten aus ihren Wohnungen und Häusern evakuiert werden. Die Löscharbeiten hielten am späten Donnerstagabend noch an. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar.

(dpa)