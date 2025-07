Toter Dachs an Bushaltestelle aufgehängt

Ein toter Dachs ist an einem Seil hängend an einer Bushaltestelle im Landkreis Amberg-Sulzbach entdeckt worden. Das Tier war schon tot, bevor es in Auerbach in der Oberpfalz aufgehängt worden war, wie die Polizei mitteilte. Ein Jagdpächter entsorgte die Leiche.

Bislang war es noch unklar, wie der Dachs ums Leben kam. Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen und sucht nach dem Täter. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.