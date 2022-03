MAN stoppt Lkw-Export nach Russland: Schichtausfälle

MAN hat die Lieferung von Lastwagen und Ersatzteilen nach Russland und Belarus gestoppt.

"Aufgrund der Kriegshandlungen kommt es bei MAN zudem zu Versorgungsengpässen und in Folge dessen zu Ausfällen in der Produktion", teilte der zum Volkswagen-Konzern gehörende Hersteller am Mittwoch mit. Betroffen seien die Werke in München und im polnischen Krakau. Bereits in dieser Woche gebe es weniger Schichten. Danach werde auf Sicht geplant, sagte ein Sprecher. Die Produktion in St. Petersburg mit rund 70 Mitarbeitern müsse aufgrund von Lieferengpässen heruntergefahren werden.

© dpa-infocom, dpa:220302-99-353351/2 (dpa)