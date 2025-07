69-Jähriger tot aus Badesee in Niederbayern geborgen

In Neuhaus am Inn nahe der österreichischen Grenze wurde ein 69-Jähriger tot in einem Badesee aufgefunden. Das berichtet das Polizeipräsidium Niederbayern. Zuvor hatten die Sicherheitsbehörden intensiv nach dem Mann gesucht.

Mann aus Österreich tot an Badesee in Neuhaus am Inn aufgefunden

Demnach hielt sich der Österreicher mit einer Gruppe am vergangenen Sonntag an den Badesee der Stocker-Kieswerke auf. Diese befinden sich rund 25 Fahrminuten südlich von Passau westlich des Inns. Dann fehlte von ihm jede Spur. Die Polizei wandte sich an die Öffentlichkeit und bat mithilfe eines Bildes und persönlicher Daten um Hinweise aus der Bevölkerung. Währenddessen suchte sie mit Spürhunden, Drohnen und einem Hubschrauber nach dem Mann und wurde von der Feuerwehr, der Wasserwacht und der DLRG unterstützt.

Keine Hinweise auf Gewalteinwirkung oder Fremdeinwirkung

Am Dienstag gegen 12.30 Uhr, also etwa zwei Tage nach dem Verschwinden, konnte der 69-Jährige nur noch tot aus einem der Badeseen geborgen werden. Die Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen übernommen. Nach ersten Erkenntnissen liegen keine Hinweise auf eine Fremd- oder Gewalteinwirkung vor.