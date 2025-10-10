Mann belästigt Frauen und leistet Widerstand – dabei verletzt er fünf Polizisten

Außerordentlichen Widerstand leistete ein 56-Jähriger in Fürth mehreren Polizisten, nachdem der Mann zuvor Frauen belästigt hatte. Das teilt das Polizeipräsidium Mittelfranken mit. Für den Mann endete der Polizeieinsatz in einer Fachklinik.

Mann belästigt Frauen in Fürth – und verletzt fünf Polizisten

Wie die Polizei erklärt, sei gegen 6.10 Uhr ein Notruf einer Zeugin eingegangen, welche geschildert habe, dass ein Mann auf der Fürther Friedrichstraße in aggressiver Weise auftrete und zudem Frauen belästige. Er soll auch abgestellte Fahrräder umgestoßen haben.

Die verständigten Polizisten trafen den 56-jährigen Tatverdächtigen am Bahnhofsplatz an. Dort zeigte sich dieser weiterhin aggressiv, so die Polizei, weshalb er in Gewahrsam genommen werden sollte. Der Mann leistete den Beamten jedoch erheblichen Widerstand.

Tatverdächtiger wegen psychischem Zustand in Fachklinik gebracht

Er trat und schlug nach den Polizisten, zudem bespuckte und beleidigte er diese. Durch die Gegenwehr des Tatverdächtigen zogen sich fünf Polizisten leichtere Verletzungen zu – sie konnten jedoch im Dienst bleiben.

Auch auf der Dienststelle der Polizei leistete der Mann weiter Widerstand. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Diese soll klären, ob der 56-Jährige unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stand. Aufgrund des psychischen Zustandes brachten ihn die Polizisten anschließend in eine Fachklinik.