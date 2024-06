Mann auf offener Straße erschossen – Täter noch immer auf der Flucht

Bei einem Streit in München-Milbertshofen sind am Montag Schüsse gefallen – die Situation endete für einen Mann tödlich. Die Polizei sucht noch immer nach dem Täter.

Bei einem Streit am späten Montagnachmittag im Münchner Stadtteil Milbertshofen fielen auf offener Straße nahe der U-Bahnstation Frankfurter Ring Schüsse. Ein 24-jähriger Mann kam ums Leben. Zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf der Tat laufen die Ermittlungen, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte.

Die Polizei war am Montagnachmittag ausgerückt, nachdem ein Passant einen Streit zwischen zwei Personen gemeldet hatte. Beamte fanden den schwer verletzten 24-Jährigen. Er wurde in eine Klinik gebracht, wo er am Abend starb.

Mann in München erschossen: Polizei sucht Zeugen

Der mutmaßliche Täter ist auf der Flucht. Es wurde unter anderem mit einem Helikopter nach ihm gefahndet. Nun sucht die Polizei nach dem Fahrer eines schwarzen Audi A3 mit auffälligen Felgen mit vier oder fünf Speichen. Ein solches Auto sei vom Tatort davon gerast, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Ermittler suchen Zeugen, die am Montag zwischen 16.15 und 17.00 Uhr Foto-, Video- oder Audioaufnahmen vom Tatort im Stadtteil Milbertshofen gemacht haben. Diese Personen werden gebeten, die Dateien über ein Upload-Formular zur Verfügung zu stellen. Der Aufruf richtet sich auch an Verkehrsteilnehmer, die zur fraglichen Zeit am Tatort vorbeifuhren und möglicherweise Aufnahmen mit einer Dashcam oder ähnlichem machten.

Schüsse in München: Täter und Opfer sollen sich gekannt haben

Obwohl die Polizei zunächst nicht wusste, wer dieser zweite Mann war, geht sie davon aus, dass der Täter und das Opfer sich kannten und sich in Milbertshofen verabredet hatten. Die beiden sollen in Streit geraten sein, danach sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bevor der Schuss fiel. Darauf wiesen Zeugenaussagen und Videoaufnahmen hin. Außerdem sind laut Polizei am Tatort "tatrelevante Gegenstände" gefunden worden. Möglicherweise könnte auch der Täter verletzt worden sein.

"Wir stehen am Anfang der Ermittlungen", sagte der Leiter der Münchner Mordkommission, Stephan Beer. "Zum Motiv und zum Hintergrund wissen wir nichts." Ermittelt werde wegen Totschlags. Am Dienstag soll das 24-jährige Opfer obduziert werden. (mit dpa)