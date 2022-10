Mann (33) erschossen - Tatverdächtiger tot

In Weiltingen im Landkreis Ansbach wurde am Montagvormittag ein 33-Jähriger erschossen. Jetzt hat die Polizei den Tatverdächtigen gefunden - tot.

Ein 33-Jähriger wurde am Montagvormittag in Weiltingen (Landkreis Ansbach) getötet. Der Tatverdächtige wurde mittlerweile tot gefunden. Wie die Polizei berichtet, schoss der Täter gegen 10.45 Uhr in der Frankenhofener Straße aus einem Auto heraus auf den 33-Jährigen. Dieser wurde getroffen und starb an seinen Verletzungen. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend in einem schwarzen Ford Transit mit auswärtigem Kennzeichen.

Nach Schüssen in Weiltingen: Polizei findet Tatverdächtigen

Die Polizei fahndete nach dem Mann. Gegen 12.45 Uhr fanden Beamte das Auto des Tatverdächtigen. Es stand in einem Waldstück, wenige Kilometer vom Tatort entfernt. Auf dem Fahrersitz saß ein Mann, der sich offensichtlich selbst das Leben genommen hatte. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei ihm um den Tatverdächtigen handelt.

Die Kriminalpolizei führt am Tatort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen und Befragungen durch. Nach ersten Ermittlungen gehen die Beamten davon aus, dass Tatverdächtiger und Opfer sich kannten.