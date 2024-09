Mann läuft mit Samurai-Schwert durch Münchner Innenstadt

Ein 30-jähriger Münchner ist am Samstagnachmittag gegen 16.40 Uhr mit einem Samurai-Schwert durch die Münchner Fußgängerzone in Richtung Viktualienmarkt gegangen. Ein Passant rief daraufhin die Polizei, die mehrere Streifen schickte. Weitere Zeugen gaben laut Polizei an, dass der Mann das Schwert zudem durch die Luft geschwungen habe. Passanten seien dabei aber nicht in Gefahr gewesen.

Die Polizei fahndete nach dem Mann und fand ihn im Bereich der Schwanthaler Straße. Bei der Kontrolle steckte das Schwert zwischen Rucksack und Rücken in einer Schwertscheide. Die Beamten beschlagnahmten das Schwert. Er gab laut einer Polizeisprecherin den Beamten gegenüber an, Sammler zu sein und das Schwert zu seiner Sammlung nach Hause habe bringen zu wollen. Der 30-Jährige wurde wegen des Verstoßes nach dem Waffengesetz angezeigt. Die Münchner Kriminalpolizei ermittelt.