Mann nach Brandanschlag festgenommen

Ein 34 Jahre alter Mann soll vor der Wohnung einer Frau in Oberbayern einen Brandsatz gezündet haben.

Der Tatverdächtige sei wenig später in seiner Wohnung festgenommen worden, teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Es seien Beweismittel sichergestellt worden. Der 34-Jährige kam in Untersuchungshaft, ihm wird ein versuchtes Tötungsdelikt vorgeworfen.

Den Ermittlungen nach zündete der Mann am Dienstagabend vor der Wohnung der Frau in Eiselfing (Landkreis Rosenheim) einen Molotow Cocktail. Durch glückliche Umstände sei das Feuer nicht außer Kontrolle geraten und habe nur geringen Schaden angerichtet, hieß es. Motiv dürfte ein vorangegangener Streit zwischen den beiden gewesen sein.

