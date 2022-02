Mann prallt mit Auto gegen Baum und stirbt

Ein 40-Jähriger ist in Schwaben mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und gestorben.

Der Mann war am späten Montagabend in Richtung Füssen unterwegs, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. In einer Linkskurve auf der Höhe von Memmingen sei er aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen. Er starb noch an der Unfallstelle.

