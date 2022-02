vor 59 Min.

Mann schießt in Krankenhaus um sich

In einem Krankenhaus in Naila (Landkreis Hof) hat am Donnerstagabend ein Mann um sich geschossen und einen Einsatz der Polizei ausgelöst. Mitarbeiter der Klinik hätten zunächst Schüsse aus einem Patientenzimmer gehört, teilte die Polizei am Freitag mit. Eine Mitarbeiterin habe dann die Tür des Zimmers geöffnet und die Waffe gesehen. Polizisten nahmen den Mann demnach in Gewahrsam und stellten die Waffe sicher. Verletzt wurde niemand, drei Pflegerinnen erlitten jedoch einen Schock. Mitteilung der Polizei © dpa-infocom, dpa:220211-99-73919/2 (dpa)

