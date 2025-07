Mann stürzt vor den Augen seiner Partnerin an der Walhalla 8,5 Meter in die Tiefe und stirbt

Zu einem tödlichen Unglück kam es am Sonntagabend, 20. Juli, an der Ruhmeshalle Walhalla in Donaustauf bei Regensburg. Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz mitteilt starb ein 32-jähriger Mann, der zuvor rund 8,5 Meter in die Tiefe gestürzt war. Er erlag seinen Verletzungen noch vor Ort. Das Unglück geschah vor den Augen der Partnerin des Mannes.

Wie die Polizei schildert, befand sich der Mann gegen 23.20 Uhr zusammen mit seiner Lebensgefährtin an dem bekannten bayerischen Denkmal, sie hatten offenbar den Abend auf der Anhöhe verbracht. Als die beiden auf der Ostseite ihre Sachen zusammenpackten, sei es zu dem Unfall gekommen.

Mann stirbt an Walhalla: Er war offenbar ins Leere getreten

Der 32-Jährige sei „unglücklich mit dem Fuß ins Leere“ getreten, so die Polizei, und daraufhin rund 8,5 Meter in die Tiefe gestürzt. Er prallte dabei auf einem Steinplateau auf, das unterhalb der Stelle lag.

Die unmittelbar alarmierten Einsatzkräfte des Rettungsdienstes leisteten Erste Hilfe und leiteten direkt vor Ort eine Wiederbelebung ein. Die Reanimation blieb jedoch ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen und geht nach jetzigen Erkenntnissen nicht von Fremdverschulden aus – es soll also keine andere Person an dem Sturz beteiligt gewesen sein. Nach Angaben der Bild kam der Mann aus Baden-Württemberg.

Bereits 2020 starb ein Mann an der Walhalla bei Regensburg

Es ist nicht das erste Unglück dieser Art an der Walhalla. So kam es etwa im September 2020 bereits zu einem tödlichen Sturz. Damals hatte ein 65-jähriger Mann auf der steilen Treppe des Denkmals das Gleichgewicht verloren und war die Stufen hinuntergestürzt. Er erlag noch am gleichen Tag seinen Verletzungen.

Die Walhalla steht auf dem Bräuberg, der zum Markt Donaustauf gehört, rund zehn Kilometer von Regensburg entfernt. Die Gedenkstätte wurde als klassizistischer Bau von König Ludwig I. in Auftrag gegeben und im Jahr 1842 eröffnet. Sie dient als Gedächtnisort für bedeutende deutsche Persönlichkeiten. In dem ähnlich wie ein antiker Tempel errichteten Denkmal befinden sich über 100 Büsten historisch wichtiger Personen.