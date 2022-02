Mann vor Gericht: Kiloweise Goldspäne bei Arbeit gestohlen

Über Jahre hinweg soll ein Mann feine Goldspäne aus den Produktionsräumen seines Arbeitgebers geschmuggelt haben.

Von Dienstag an (15.00 Uhr) muss sich der Tatverdächtige vor dem Landgericht Regensburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Diebstahl vor. Es geht nach Justizangaben um etwa 70 Kilogramm im Wert von etwa 2,5 Millionen Euro im Jahr 2016 sowie um 110 bis 120 Kilogramm im Wert zwischen 3,8 und 4,2 Millionen Euro im Jahr 2017.

Der Arbeitgeber, der Leuchtmittelhersteller Osram, hatte gegen den Mann 2018 Anzeige erstattet. 2021 wurde er in Russland gefasst und nach Deutschland ausgeliefert. Laut Staatsanwaltschaft schmuggelte der Tatverdächtige die Späne in Größenordnungen von 300 bis 500 Gramm in seiner Hosentasche aus der Firma, wissend, dass beim Verlassen des Gebäudes lediglich gesonderte Taschen, nicht aber Hosen- oder Jackentaschen kontrolliert werden.

Es sind fünf Verhandlungstage vorgesehen. Das Urteil könnte nach Gerichtsangaben am 5. April gesprochen werden.

