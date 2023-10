Tausende Sportler laufen zur Landtagswahl durch München

Bei der Landtagswahl sollen möglichst viele Wahllokale barrierefrei und somit leicht zugänglich sein. Doch einigen Wählerinnen und Wählern in München versperrt ein Hindernis ganz besonderer Art den Weg.

Den Weg zum Wahllokal müssen einige Münchner Wählerinnen und Wähler heuer besonders gut planen: In der Landeshauptstadt findet an diesem Sonntag parallel zur Landtags- und Bezirkswahl der München Marathon statt. Für den Lauf über 42,195 Kilometer werden vom Morgen an bis zum Nachmittag zahlreiche Straßen gesperrt. Die Streckenführung sei bei der Einteilung der Stimmbezirksgrenzen wo immer möglich berücksichtigt worden, betonte das Kreisverwaltungsreferat (KVR).

Letztlich müsse weniger als ein Prozent der Stimmberechtigten die Laufstrecke überqueren, um zu ihrem jeweiligen Wahllokal zu kommen. Für die Betroffenen wurden eigens Querungsmöglichkeiten eingerichtet. Die acht Stellen sind auch im Plan der Anwohnerinformation eingezeichnet.

Etwa die Hälfte der Betroffenen hat laut KVR aber ohnehin bereits Briefwahl beantragt. Allen anderen rät die Behörde, entweder gleich morgens um 8.00 Uhr noch vor den Straßensperrungen oder nach der Öffnung um 16.00 Uhr ihre Stimme abzugeben. Die Wahlräume sind bis 18.00 Uhr geöffnet.

Beim München Marathon werden heuer mehr als 20 000 Läuferinnen und Läufer bei einem der sechs Wettbewerbe - vom Trachtenlauf über den Mini-Marathon und den 10-Kilometer-Lauf bis zur Marathonstrecke - antreten. Die Veranstaltung findet traditionell am zweiten Oktobersonntag statt, weshalb sich das KVR gelassen zeigt: "Auch bei der Wahl 2018 fiel der München Marathon auf denselben Tag. Es kam zu keinen nennenswerten Störungen im Ablauf der Wahl."

(dpa)