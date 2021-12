Marcus Mittermeier: „Steinmeier ist ein guter Bundespräsident“

Exklusiv Der bayerische Schauspieler darf in der Bundesversammlung den künftigen Staatschef mitwählen. Mehr direkte Demokratie wünscht er sich dennoch nicht.

Der bayerische Schauspieler Marcus Mittermeier darf bei der nächsten Bundesversammlung den nächsten Bundespräsidenten mitwählen. Die Grünen haben ihn dazu eingeladen. Vom aktuellen Amtsinhaber Frank Walter Steinmeier hält er viel. „Ich durfte ihn persönlich kennen lernen, als er noch Staatssekretär unter Bundeskanzler Gerhard Schröder war“, sagt Mittermeier im Interview mit unserer Redaktion. „Ich empfand das Gespräch damals als sehr entspannt und positiv. Er ist ein klar strukturierter, ernsthafter und abwägender Mensch.“ Diese Haltung habe er auch als Präsident gezeigt. „Auch das Überparteiliche gelingt ihm meines Erachtens sehr gut“, sagt Mittermeier. „Trotzdem findet er auch deutliche Worte, wenn es darum geht, Dinge klar auszusprechen.“

Marcus Mittermeier: „Ich versuche, auf Inlandsflüge generell zu verzichten“

Mittermeier selbst hat beim Drehen davon erfahren, dass er im Februar den Staatschef mitwählen darf: „Die Gülseren Demirel hat mich angerufen und es mir gesagt.“ Er kenne die Landtagsabgeordnete der Grünen in Bayern, weil sie beide eine gemeinsame Aktion unterstützt hätten. Von einer Direktwahl des Bundes Bundespräsidenten hält der 52-Jährige indes nicht viel: „In Österreich geschieht das ja. Grundsätzlich bin ich aber kein Freund von zu viel Volksabstimmungen in der Politik, weil ich glaube, dass wir die repräsentative Demokratie stärken müssen wo es geht.“ Dafür gebe es Volksvertreter, die sich professionell mit Politik beschäftigen. „Wenn ich mir vorstelle, ich müsste als Privatmann über die Wirkung eines Gesetzes abstimmen und somit mitentscheiden, fühlte ich mich in vielen Fällen überfordert“, sagt Mittermeier. Anreisen werde er zur Bundesversammlung mit dem Zug – aus Klimaschutz-Gründen. „Ich versuche, auf Inlandsflüge generell zu verzichten. Die Bahn schafft die Strecke in knapp 4 Stunden“, sagt der Schauspieler.

Lesen Sie dazu auch