Markt Schwaben

vor 17 Min.

Geplante Flüchtlingsunterkunft: Bürgermeister vermisst "Respekt und Anstand"

Plus Der massive Widerstand gegen eine geplante Flüchtlingsunterkunft in Markt Schwaben zwang Michael Stolze zur Aufgabe. Nicht nur in seiner Gemeinde liegen die Nerven blank.

Von Florian Lang

Michael Stolze will nicht mehr. Der parteilose 54-Jährige, seit 2020 Bürgermeister von Markt Schwaben im Landkreis Ebersberg bei München, legt sein Amt zum 31. Mai nieder. Drei Monate lang musste der Lokalpolitiker Beleidigungen und Beschimpfungen über sich ergehen lassen, und das vor allem wegen einer politischen Entscheidung, die er selbst gar nicht getroffen hat. Sein Rücktritt ist die Konsequenz eines unerbittlichen Streites über eine Flüchtlingsunterkunft im Ort – und könnte laut dem Deutschen Städte- und Gemeindebund nicht der letzte seiner Art gewesen sein.

Bürgermeister Stolze: Die Erwartungen der Bevölkerung seien enorm und unrealistisch

"In den vergangenen Wochen habe ich nun zunehmend festgestellt, dass ich meiner Rolle nicht mehr gerecht werde", zitierte die Gemeinde Markt Schwaben am Donnerstag ihren Bürgermeister in einer kurzen, vagen Mitteilung, die seinen Rückzug ankündigt. Am Wochenende sprach Stolze dann mit dem Bayerischen Rundfunk. Es habe nicht den einen Grund für seine Entscheidung gegeben, sagte er, vielmehr hätten ihm viele kleine Beispiele gezeigt, dass "Anstand und Respekt als Werte verloren gehen". Die Erwartungen der Bevölkerung seien enorm und unrealistisch, alles müsse immer und sofort erfüllt werden. Dabei meine er zwar nicht ausschließlich die Diskussionen um die Flüchtlingsunterkunft, doch habe dieses Thema "die Situation im Ort fundamental geändert".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen