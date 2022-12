Marktl am Inn

vor 42 Min.

Ex-Papst Benedikt krank: Marktl betet für seinen berühmtesten Sohn

In vielen Kirchen wird in diesen Tagen für den emeritierten Papst Benedikt XVI. gebetet – hier etwa in Paderborn. Auch in Marktl zünden die Menschen Kerzen für ihn an.

Plus Die Sorge um Benedikt XVI. ist groß. Priester Franz Haringer aus Marktl am Inn kennt seine Einstellung zum Tod. Was passiert, wenn der 95-Jährige stirbt?

Von Sarah Ritschel Artikel anhören Shape

In dem Zimmer, in dem Benedikt XVI. vor 95 Jahren zur Welt kam, brennt eine Kerze. Eine Rose soll als Zeichen dienen, dass die Menschen in seinem oberbayerischen Heimatort in Gedanken bei ihm sind. „Wir beten jetzt für Benedikt und werden das auch über sein irdisches Leben hinaus tun“, sagt Franz Haringer, theologischer Leiter des Geburtshauses von Benedikt XVI. in Marktl am Inn (Kreis Altötting). Er spricht wohl für die gesamte katholische Kirchenwelt, wenn er „die Nachrichten aus Rom, verbunden mit dem Gebetsaufruf von Papst Franziskus“, als „sehr besorgniserregend“ bezeichnet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen