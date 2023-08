Hund tötet jungen Schwan

Ein Hund hat im Allgäu einen jungen Schwan getötet.

Der Hund war zu dem Zeitpunkt nicht angeleint, so die Polizei am Montag. Bei dem Vorfall am Sonntagabend bei Marktoberdorf (Landkreis Ostallgäu) war der 41-jährige Besitzer des Hundes dabei, konnte seinen Husky aber nicht mehr stoppen. Er erhielt eine Anzeige wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Bayrische Jagdgesetz.

(dpa)