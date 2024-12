Auf Partnersuche in Polen: Das erhofft sich Markus Söder vom Besuch in Warschau

Die erste Spitze gegen Olaf Scholz fällt zehn Minuten vor Abflug. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich eben noch einen Kaffee bestellt („schwarz, wie meine Partei“), dann nimmt er an einem runden Tisch Platz, um noch ein bisschen mit den Journalisten zu reden, die ihn nach Warschau begleiten. „Es ist schade, dass der amtierende Bundeskanzler es nicht schafft, Polen in die Sicherheitsarchitektur zu integrieren“, sagt Söder. Schließlich sei das Land ein Vorbild, was den Ausbau der Bundeswehr angehe – und es grenze direkt an die Ukraine, was seine besondere Rolle untermaure. Auf Augenhöhe müssten Deutschland und Polen sein, findet Söder und trinkt seinen Kaffee aus. Dann macht sich die Delegation auf den Weg zum Flugzeug.

Stephanie Sartor Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Markus Söder Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Warschau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis