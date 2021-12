Corona in Bayern: So sehen Sie die Pressekonferenz mit Söder im Live-Stream

Das Kabinett in Bayern berät heute über die Corona-Lage. Anschließend informiert Markus Söder über die Ergebnisse. Die Pressekonferenz lässt sich im Live-Stream sehen.

In Bayern kommt am Dienstag, 21. Dezember 2021, das Kabinett zusammen, um über die Corona-Lage im Freistaat zu beraten. Dabei wird es um den Kampf gegen die Omikron-Variante gehen. Der Corona-Expertenrat der Bundesregierung warnt vor einer „explosionsartigen Verbreitung“ in Deutschland.

Ministerpräsident Markus Söder, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Gesundheitsminister Klaus Holetschek informieren anschließend bei einer Pressekonferenz (PK) über die Ergebnisse der Beratungen. Hier erfahren Sie, wie die Corona-Regeln in Bayern verschärft werden könnten und wie Sie die PK heute im Live-Stream sehen.

Video: dpa

Neue Corona-Regeln: Bund und Länder beraten über Maßnahmen gegen Omikron

Die Beratungen des Kabinetts in Bayern und die Pressekonferenz finden vor der Ministerpräsidentenkonferenz statt. Bund und Länder werden am Nachmittag beim gemeinsamen Corona-Gipfel ebenfalls über Corona-Maßnahmen beraten. Am Montag wurde zumindest ein Zwischenstand der Beschlussvorlage bekannt. Demnach ist ab de 28. Dezember ein Lockdown light in Deutschland geplant, der damit auch Silvester betrifft.

Wahrscheinlich werden Kontaktbeschränkungen beschlossen, die auch für Geimpfte und Genesene gelten. Private Treffen wären dann auf zehn Menschen beschränkt, wobei Kinder unter 14 Jahren eine Ausnahme sind und nicht mitzählen. Sobald auch Ungeimpfte dabei sind, darf sich ein Haushalt weiterhin nur mit zwei Personen aus einem weiteren Haushalt treffen.

Bund und Länder könnten sich beim Corona-Gipfel auch darauf verständigen, dass Clubs und Diskotheken bundesweit geschlossen werden müssen. In Bayern ist das schon der Fall. Auch die geplante FFP2-Maskenpflicht gilt im Freistaat bereits.

Lesen Sie dazu auch

Mit diesen Maßnahmen soll die Verbreitung der Omikron-Variante ausgebremst werden, die sich in Großbritannien rasch verbreitet hat. Auch in den USA ist die Variante mittlerweile vorherrschend, die als besonders ansteckend gilt.

Corona in Bayern: Pressekonferenz mit Markus Söder heute im Live-Stream

Wie sehen die Pläne gegen die Omikron-Variante in Bayern aus? Diese Pressekonferenz mit Ministerpräsident Markus Söder, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Gesundheitsminister Klaus Holetschek beginnt heute um 12.30 Uhr in München. Sie lässt sich unter anderem über www.bayern.de sehen. Es gibt auch eine Übertragung, die in Gebärdensprache übersetzt und untertitelt wird.