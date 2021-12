Hier sehen Sie die Pressekonferenz mit Söder heute im Live-Stream

Markus Söder spricht heute bei einer Pressekonferenz über die Corona-Lage in Bayern und die Beschlüsse des Corona-Gipfels. So sehen Sie das im Live-Stream.

Bund und Länder haben sich am Dienstag auf neue Corona-Regeln geeinigt, die auch Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene vorsehen. Am Mittwoch, 22. Dezember 2021, wird sich Ministerpräsident Markus Söder zur Umsetzung der Beschlüsse und zur Corona-Lage in Bayern äußern. Worum es geht und wie Sie die Pressekonferenz von Söder, Generalmajor Carsten Breuer und Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek heute im Live-Stream sehen, erfahren Sie hier.

Corona-Regeln: Bayern will Beschlüsse nach Corona-Gipfel umsetzen

Söder hatte schon am Dienstag angekündigt, dass Bayern die Beschlüsse des Corona-Gipfels von Bund und Ländern wohl unverändert umsetzen werde. Dazu gehören auch Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene: Spätestens ab dem 28. Dezember sollen sich nur noch maximal zehn Menschen treffen können.

Die Regeln für Ungeimpfte bleiben strenger: Ein Haushalt darf sich weiterhin nur mit maximal zwei Personen aus einem weiteren Haushalt treffen. Kinder unter 14 Jahren sind von diesen Maßnahmen ausgenommen.

In Bayern müssen die neuen Beschränkungen für Geimpfte und Genesene noch in die Corona-Verordnung des Landes eingefügt werden. Söder betonte, dass es über Weihnachten keinen Lockdown geben werde. Er fügte aber hinzu: "Weihnachts-Vorsicht macht sicherlich Sinn."

Das Robert Koch-Institut (RKI) hatte sich am Dienstag für "maximale Kontaktbeschränkungen" ausgesprochen. Beim Corona-Gipfel von Bund und Ländern wurde dieser unabgestimmte Vorstoß zurückgewiesen. Söder sagte dazu, dass neben der Vorsicht immer auch die Verhältnismäßigkeit gewahrt werden müsse. Die beschlossenen Corona-Regeln müssten auch vor Gerichten bestehen.

Pressekonferenz mit Markus Söder heute im Live-Stream sehen

Am Mittwoch wird Ministerpräsident Söder zusammen mit Generalmajor Carsten Breuer vor die Kameras treten, der den Corona-Krisenstab von Bund und Ländern leitet. Auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek wird sich äußern. Die Pressekonferenz beginnt heute um 13 Uhr in München und lässt sich unter anderem auf www.bayern.de sehen.