Krones erwartet 2023 stärkeres Umsatzwachstum

Der Abfüll- und Verpackungsanlagen-Hersteller Krones wird auf Basis der Produktionsplanung für das zweite Halbjahr zuversichtlicher für sein in diesem Jahr avisiertes Umsatzwachstum.

Der Vorstand erhöhe die Prognose für das Wachstum 2023 auf 11 bis 13 Prozent, teilte das Unternehmen am Montag überraschend in Neutraubling mit. Bislang waren 8 bis 11 Prozent erwartet worden. Die Zielgrößen für den operativen Gewinn sowie die Rendite auf das gebundene Kapital bestätigte der Konzern und will am 1. August den Halbjahresbericht vorlegen.

Eine erste Implikation gab es bereits am Montag: Die Gesamtleistung von Krones hat sich laut Mitteilung im zweiten Quartal trotz der unverändert angespannten Lage auf den Beschaffungsmärkten gut entwickelt, insbesondere bei Elektrokomponenten. Dies sei auf die verbesserten Produktionsprozesse zurückzuführen. Die Aktie reagierte mit einem Kurssprung von mehr als drei Prozent auf die Nachrichten.

(dpa)