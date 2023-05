Krones übertrifft im ersten Quartal Erwartungen

Der Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller Krones ist trotz der jüngsten Schwäche der Wirtschaft in vielen Ländern sehr gut ins Jahr gestartet.

"Die Investitionsbereitschaft und die Marktaktivitäten der internationalen Getränkeunternehmen sind weiterhin sehr hoch. Damit zeigt sich, dass die Märkte von Krones kaum von Konjunkturschwankungen betroffen sind", teilte das im SDax notierte Unternehmen am Freitag in Neutraubling mit. Der Umsatz legte im Vergleich zum Vorjahr im ersten Quartal um 21 Prozent auf fast 1,2 Milliarden Euro zu. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zog um fast ein Drittel auf knapp 115 Millionen Euro an. Unter dem Strich blieben als Konzernergebnis 63,5 Millionen Euro.

Der Auftragseingang konnte in den drei Monaten bis Ende März im Vergleich zum Vorquartal deutlich zulegen. Er blieb mit etwas mehr als 1,5 Milliarden Euro nur leicht unter Niveau der ersten drei Monate im vergangenen Jahr. Die Prognosen für das laufende Jahr wurden bestätigt.

(dpa)