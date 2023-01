Maskenaffäre

08:10 Uhr

15 Millionen Steuern hinterzogen? Warum Politiker-Tochter Tandler jetzt in Untersuchungshaft sitzt

Plus Andrea Tandler hat mit einem Partner bei Maskengeschäften rund 48 Millionen Euro Provision kassiert. Nun sind beide verhaftet worden. Weshalb jetzt? Der Abschlussbericht der Steuerbehörden hat die Lage stark zugespitzt.

Von Holger Sabinsky-Wolf, Michael Stifter Artikel anhören Shape

Der Pinguin bewegte sich schon lange auf dünnem Eis. Bereits am Anfang der Ermittlungen zu dubiosen Masken-Geschäften in der Corona-Krise war ein Unternehmen mit dem hübschen Namen "Little Penguin" ins Visier der Justiz geraten. Nun, drei Jahre später, sind die beiden Gründer der Firma mit Sitz im noblen Münchner Vorort Grünwald am Dienstag überraschend verhaftet worden.

