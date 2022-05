Sauter und Nüßlein machten im Ministerium Druck für weitere Maskengeschäfte

Wenn die Prominenz was für Millionen nutzlose Euronen verbockt, dann ist es okay, aber wehe, wenn der kleine Bürger was für 50 Cent anstellt, dann ist Alarmstufe rot und die Kallaverie rückt aus! Wieso haben diese Leute nicht schon längst hoch dotierte Posten in der EU, wie es üblich ist?

