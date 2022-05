Sauter und Nüßlein machten im Ministerium Druck für weitere Maskengeschäfte

Plus Die Politiker wollten weitere Geschäfte mit Corona-Schutzausrüstung anschieben. Als die zuständigen Stellen bremsten, wurden die CSU-Männer ungemütlich.

Es gab Zeiten, da sah die Welt für Alfred Sauter und Georg Nüßlein düsterer aus. Der Frühling vergangenen Jahres zum Beispiel, als die Maskengeschäfte der Politiker und vor allem die damit verbundenen hohen Provisionszahlungen aufflogen. Momentan sieht vieles danach aus, als ob der Bundesgerichtshof die Politiker noch vor der Sommerpause von einer strafrechtlich relevanten Schuld freisprechen wird. In manchen Punkten könnten sich der frühere bayerische CSU-Justizminister Sauter, 71, und der ehemalige CSU-Bundestagsabgeordnete Nüßlein, 53 – beide aus dem Landkreis Günzburg –, dann im Recht fühlen. Doch es blieben moralische Fragen – und politische.