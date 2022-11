Fällt die Maskenpflicht in Bus und Bahn in Bayern im Dezember?

Am 9. Dezember läuft die Maskenpflicht im ÖPNV in Bayern vorerst aus. Ob sie verlängert wird, steht noch nicht fest. Was Söder und Aiwanger dazu sagen.

Die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen wackelt. Ein erster Vorstoß zur Aufhebung der Maskenpflicht im ÖPNV kam kürzlich aus Schleswig-Holstein. Zum Jahresende läuft sie dort aus – und der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) hat derzeit nicht vor, sie zu verlängern. Wäre das in Bayern auch eine Option?

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Maskenpflicht im ÖPNV könnte in Bayern bald fallen

Es bestehe eine "gewisse Wahrscheinlichkeit", dass die Maskenpflicht im ÖPNV in Bayern am 9. Dezember aufgehoben wird. Das sagte Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ( Freie Wähler) bei einer Pressekonferenz am Dienstag. An diesem Tag läuft die Verordnung ohnehin aus.

Wir werden bei gleichbleibender Infektionslage über die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr nachdenken", hatte Bayerns Ministerpräsident Söder (CSU) zuvor dem Münchner Merkur gesagt. Ändert sich die Corona-Lage nicht gravierend, könne die Maskenpflicht in Bus und Bahn im Dezember oder spätestens im Januar in eine freiwillige Empfehlung umgewandelt werden.

Die Maskenpflicht im ÖPNV fällt laut dem Infektionsschutzgesetz in den Zuständigkeitsbereich der Länder. Im Fernverkehr gilt hingegen eine bundesweite Maskenpflicht. In der Bundesregierung gibt es nach Angaben einer Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums bisher keine Überlegungen, die Maskenpflicht in Fernzügen und -bussen aufzuheben.

Aufhebung der Isolationspflicht in Bayern

Wie es mit der Maskenpflicht im ÖPNV in Bayern weitergeht, ist noch nicht ganz sicher, doch fest steht: Die Isolationspflicht für positiv Getestete soll fallen. Stattdessen sollen verpflichtende Schutzmaßnahmen gelten. Dazu zählen Betretungs- und Tätigkeitsverbote für Bereiche mit besonders vulnerablen Personengruppen für mindestens fünf Tage. Sie gelten so lange, bis der oder die Betroffene mindestens 48 Stunden lang symptomfrei ist, maximal jedoch für zehn Tage. Auch eine Maskenpflicht außerhalb der eigenen Wohnung für Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren gilt für positiv Getestete. Ausnahmen von der Maskenpflicht bestehen insbesondere im Freien, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann, sowie in Innenräumen, in denen sich keine anderen Personen aufhalten.