Fällt jetzt die Maskenpflicht im ÖPNV in Bayern?

Schon lange wird über ein Ende der Maskenpflicht im ÖPNV in Bayern diskutiert – bislang ohne Ergebnis. Als Termine waren Mitte Dezember und Anfang 2023 im Gespräch. Heute berät das Kabinett.

Es bestehe eine "gewisse Wahrscheinlichkeit", dass die Maskenpflicht im ÖPNV in Bayern am 9. Dezember aufgehoben wird. Das sagte Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ( Freie Wähler) Mitte November. Auch Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) wollte bei gleichbleibender Infektionslage über die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr nachdenken. Doch bislang gab es kein Ergebnis. Das muss sich jetzt ändern.

Am Dienstagvormittag ab 9 Uhr will das Kabinett über ein mögliches baldiges Ende beraten. Söder hatte als denkbare Zeitpunkte zuletzt Mitte Dezember oder Anfang des nächsten Jahres genannt – vorausgesetzt, dass die Corona-Zahlen "halbwegs stabil" bleiben und es bis dahin keine neuen Mutationen gibt. Eine Entscheidung muss die Staatsregierung in jedem Fall treffen. Denn bereits am kommenden Freitag (9. Dezember) läuft die aktuelle Fassung der bayerischen Infektionsschutzverordnung aus, in der bisher auch die Maskenpflicht im Nahverkehr geregelt ist.

Keine bundesweite Maskenpflicht im ÖPNV

Es stand zuletzt im Raum dass es – wie es im Fernverkehr geregelt ist – auch bei der Maskenpflicht eine einheitliche bundesweite Regelung geben könnte. Danach sieht es nach den Beratungen der Gesundheitsminister und -ministerinnen der Länder am Montag aber nicht aus. Sie haben keine weiteren Änderungen an den Corona-Schutzvorgaben beschlossen. Die Ressortchefs hätten sich ausgetauscht, aber es gebe kein einheitliches Vorgehen etwa zur Maskenpflicht in Bus und Bahn, sagte eine Sprecherin des sachsen-anhaltischen Sozialministeriums.

Lauterbach und Wieler sprechen sich für Maskenpflicht aus

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, hätten sich in der Beratung am Montag für die Beibehaltung der Isolationsregeln und der Maskenpflicht ausgesprochen, sagte die Sprecherin weiter. Sie erwarteten eine steigende Zahl von Neuinfektionen und hätten auf die hohe Sterblichkeit vor allem bei älteren Menschen hingewiesen. Das RKI sehe keinen Grund, die bisherigen Empfehlungen zur Isolation zu ändern. (mit dpa)

