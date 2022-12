Maskenpflicht

vor 45 Min.

Virologe trägt weiter Maske im Bus: "Ich fühle mich damit erheblich sicherer"

Bisher musste im ÖPNV eine Maske getragen werden – jetzt fällt diese Pflicht in Bayern weg.

Plus In Bussen und Bahnen des Nahverkehrs müssen jetzt keine Masken mehr getragen werden. Virologe Lars Dölken wird sie trotzdem tragen. Was er von den neuen Lockerungen hält und wovor er warnt.

Von Andreas Jungbauer

Bayern prescht mal wieder vor. Als erstes Bundesland hat der Freistaat am vergangenen Dienstag beschlossen, dass die Maskenpflicht ab diesem Samstag im öffentlichen Nahverkehr aufgehoben wird. Diese Pflicht wird ersetzt durch eine Maskenempfehlung. Während Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) diese weitere Lockerung von Corona-Schutzmaßnahmen kritisiert, argumentiert die Staatsregierung mit einer „stabilen Infektionslage“. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) wirbt dennoch dafür, freiwillig eine Maske zu tragen. „Statt Maskenpflicht setzen wir jetzt auf Eigenverantwortung und Rücksichtnahme. Klar ist: Masken schützen vor Atemwegsinfektionen“, sagt der Minister. Das ist die politische Sichtweise – wie ist die virologische? Prof. Lars Dölken, Virologe an der Universität Würzburg, gibt Antworten.

