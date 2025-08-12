Überfüllte Busse und aggressive Stimmung: Massentourismus sorgt für Chaos am Eibsee

Nach vielen schon fast herbstlichen Tagen ist es nun wieder hochsommerlich in Bayern. Für diese Woche hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) daher etliche Hitzewarnungen für Landkreise im Freistaat rausgegeben. Kein Wunder, dass man sich da nach einer Abkühlung im Badesee sehnt. Das haben sich am vergangenen Wochenende wohl viele gedacht - und sich auf den Weg in Richtung Eibsee gemacht.

Dass der Eibsee ein beliebtes Ziel zum Erholen, Sonnen und Baden ist, dürfte nicht weiter verwunderlich sein. Vorsicht ist dennoch geboten: So gab es in diesem Jahr schon zahlreiche Badeunfälle - und das auch am Eibsee. Auch das Problem von „Overtourism“, also Übertourismus, ist kein neues. Jedes Jahr zieht die Region unterhalb der Zugspitze Urlauber an - und es werden immer mehr.

Massentourismus am Eibsee: Video zeigt überfüllten Bus

Doch am vergangenen Wochenende wurden Besuchende wirklichen Strapazen ausgesetzt: Ein Video kursierte jetzt in einer Facebook-Gruppe, das zeigte, wie sich an der Haltestelle am Eibsee etliche Touristen in einen ohnehin bereits überfüllten Bus drängen. Die Stimmung war erhitzt.

„Leute, was heute am Eibsee abging ist nicht mehr normal. Einige hier finden es lustig, wie die Menschen (...) sich fast geprügelt haben, um in den Bus zu kommen“, schreibt der Nutzer, der das mittlerweile nicht mehr verfügbare Video geteilt hat, in einem Beitrag auf Facebook.

Stephan Märkl (CSU), dem Bürgermeister von Grainau, sind die Hände gebunden. „Es ist in Deutschland und in Bayern geregelt, dass die Natur für jedermann begehbar ist (...) Man darf da nicht einfach sperren (...)“, sagte er gegenüber Focus.de. Auch auf den Straßen ist es überfüllt. Allein die Anreise stellte für Touristen eine Herausforderung dar. „Es ist schon viel Verkehr, ich hätte nicht gedacht, dass um 12:00 Uhr einfach kein Parkplatz mehr da ist“, sagte ein Tourist zu Focus.de.

Besserung wird es in den kommenden Tagen wohl nicht geben: Zumindest, was das Wetter anbelangt, soll es zum Ende dieser Woche hin sogar noch wärmer werden. Der ein oder andere überlegt sich dann vielleicht zweimal, welcher Badesee es werden soll. Wer sich dennoch in Richtung Eibsee wagt, sollte außerhalb der Stoßzeiten kommen - und dennoch viel Geduld mitbringen.