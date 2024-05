Chefin der deutschen "Elle" geht nach mehr als 20 Jahren

Im Mediengeschäft sind derart lange Amtszeiten eher Ausnahme: Sabine Nedelchev verlässt nach zwei Jahrzehnten eine der bekanntesten Modezeitschriften. Sie ruft die "Zeit für eine neue Generation" aus.

Die Modezeitschrift "Elle" bekommt im deutschsprachigen Raum erstmals seit mehr als 20 Jahren eine neue Chefredakteurin. Das teilte das Unternehmen Hubert Burda Media am Dienstag in München mit. Sabine Nedelchev überträgt ihre Aufgaben demnach "nach 22 erfolgreichen Jahren" an Franziska Frosch. Frosch wird die "Elle" und den Ableger "Elle Decoration" führen. Alexandra Link wiederum wird die digitalen Angebote der Burda Hearst Publishing ("Elle", "Elle Decoration", "Esquire", "Harper's Bazaar") verantworten.

"Elle war die schönste Lebensaufgabe der Welt. Ich danke meinem großartigen Team für all die siegreichen Jahre. Und dem Verlag für die Freiheit und das große Vertrauen. Aber jetzt ist es Zeit für eine neue Generation", wird Nedelchev in der Mitteilung zitiert.

"Sabine Nedelchev hat ihr ganzes Berufsleben dem Erfolg der Markenwelt von Elle bei Burda gewidmet", lobte die Geschäftsführerin des Burda-Verlags, Manuela Kampp-Wirtz, laut Mitteilung. "Sie hat einen enormen Anteil daran, dass wir heute der erfolgreichste Luxus-Publisher in Deutschland sind." Das Verlagshaus würdigte unter anderem "die herausfordernde Transformation" zur Multichannel-Marke. "Elle.de zählt zu den meistbesuchten Luxus-Fashion-Portalen im Netz und ist auch in der Vermarktung äußerst erfolgreich."

Die neue Chefredakteurin ist ebenfalls keine Unbekannte: Franziska Frosch ist seit 1997 bei Burda und war zuletzt seit 2017 als stellvertretende Chefredakteurin von "Elle" und "Elle Decoration" tätig. Alexandra Link war bisher stellvertretende Chefredakteurin Digital.

"Ich freue mich sehr, dass wir mit Franziska Frosch an der Spitze die Erfolgsstory von Elle fortschreiben können. Sie ist eine Vollblut-Journalistin, der es gelingt, die Leserinnen zu inspirieren und die gleichzeitig in der Welt der Mode, Beauty, Kultur und Reise zuhause ist",so Kampp-Wirtz. "Alexandra Link hat unsere Markenwelt über die letzten Jahre im Digitalen sowie via Social Media und Video entscheidend geprägt und wird diesen Kurs in ihrer neuen Position weiter kraftvoll fortsetzen."

(dpa)