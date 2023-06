Christo Foerster sieht das Land seit Süd-Nord-Tour anders

Für Sachbuchautor und Podcaster Christo Foerster (45, "Mikroabenteuer") hat sich seine Beziehung zu Deutschland seit einer Wander- und Paddeltour von der Zugspitze bis nach Sylt sehr geändert.

"Ich habe gesehen, wie wahnsinnig vielfältig auf relativ kleinem Raum unser Land ist", sagte Foerster der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Viele hätten von den vielfältigen Landschaften zwar schon einmal im Geografieunterricht gehört. "Aber das wirklich zu erfahren, zu erspüren, zu erleben - das ist etwas ganz anderes." Seine Erlebnisse kommen nun mit dem Dokumentarfilm "Abenteuerland" am Donnerstag bundesweit in 40 Kinos.

(dpa)