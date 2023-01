Ex-"GNTM"-Juror Peyman Amin wird Vater

Model-Agent Peyman Amin (51) wird Vater.

"Im Sommer ist es soweit", sagte der Ex-Juror von " Germany's Next Topmodel" der Deutschen Presse-Agentur in München. "Wir sind beide sehr aufgeregt." Zuvor hatte mehrere Medien darüber berichtet, dass Amin und seine Partnerin Sandra Apfelbeck Eltern werden. "Was es wird, können wir noch nicht sagen. Es ist zu früh dafür", hatte Amin der "Bild"-Zeitung gesagt. Dass er ein Ü-50-Vater wird, sei für ihn kein Thema, sagte er der Zeitung. "Da mache ich mir keine Gedanken. Das ist doch ganz normal. Es wird die größte Aufgabe meines Lebens."

(dpa)