Vertrag von BR-Verwaltungsdirektor Frenzel verlängert

Der Verwaltungsdirektor des Bayerischen Rundfunks (BR), Albrecht Frenzel, ist für eine dritte Amtszeit bis Ende 2029 wiederberufen worden.

Der Rundfunkrat des öffentlich-rechtlichen Senders stimmte dem am Donnerstag in seiner Sitzung in München zu, wie der BR mitteilte.

Der 58-jährige Frenzel leitet seit 2015 die Verwaltungsdirektion und ist damit unter anderem für Finanzen und Personal zuständig. Seit März 2022 ist er auch Stellvertreter von Intendantin Katja Wildermuth. Frenzel wuchs am Bodensee auf und absolvierte der Mitteilung zufolge ein Volontariat bei der "Schwäbischen Zeitung", wo er auch bis 1990 als Redakteur arbeitete. Über Stationen bei verschiedenen ARD-Anstalten kam er schließlich 2015 zum BR.

(dpa)