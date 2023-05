Medizin

vor 55 Min.

Bleibt die Corona-Impfung kostenlos?

Von Stephanie Sartor

Als die Ständige Impfkommission (Stiko) Ende April ihre Covid-Impfempfehlung änderte, schlug sie damit ein völlig neues Kapitel in der Pandemie-Geschichte auf. Denn die Empfehlung – die gerade im Stellungnahmeverfahren ist – soll nun langfristig gelten und nicht, wie bis dahin üblich, ständig überarbeitet und aktualisiert werden. Jetzt gibt es also, wie bei anderen Impfungen auch, eine Standard-Empfehlung, der zufolge vielen Menschen zu keiner weiteren Impfung mehr geraten wird. Das betrifft gesunde Menschen zwischen 18 und 59 Jahren, die bereits eine Basis-Immunität durch drei Impfungen oder zwei Impfungen plus eine Infektion haben. Für gesunde Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre gibt es gar keine Empfehlung mehr. Das wirft nun vor allem eine Frage auf: Wenn eine Impfung gegen Covid-19 für viele Menschen nun nicht mehr angeraten wird, muss man sie dann grundsätzlich selbst bezahlen, sollte man sich trotzdem impfen lassen wollen?

Im Moment zumindest nicht heißt es aus dem bayerischen Gesundheitsministerium. "Die Corona-Impfungen bleiben vorerst kostenlos, auch wenn Personen geimpft werden, für die es keine Stiko-Empfehlung gibt", sagt eine Sprecherin des Münchner Ministeriums auf Nachfrage unserer Redaktion. Allerdings könnte sich das ändern.

