Medizin

vor 19 Min.

Mein Leben mit deiner Niere

Plus Im Juli spendete Sabine Kraft ihrem Mann Markus eine Niere. Wie fühlt sich das an? Hat sein Körper ihr Organ angenommen? So geht es den beiden heute.

Von Susanne Schmitt

Nur wenige Zentimeter sind die Narben lang. Verblasste Schnitte in der Haut, die Schmerzen längst abgeklungen. "Die Niere arbeitet einwandfrei", sagt Markus Kraft. "Es geht mir gut – auch wenn ich nach wie vor merke, dass da unten etwas sitzt." Etwas. Ein fremdes Organ. Die Niere, die ihm seine Frau Sabine im Juli gespendet hat. "Das ist ein Geschenk – ich bin einfach nur dankbar."

Mittlerweile ist es Dezember. Die Äcker rund um Reisfeld im Main-Tauber-Kreis liegen brach, in den Fenstern leuchten Weihnachtslichter. Noch spüre er die Niere beim Sitzen, beim Aufstehen, beim Arbeiten. "Es ist ständig im Kopf und ich kann das nicht wegdenken", sagt Markus Kraft.

