Frau stürzt in die Donau - Passanten kommen zu Hilfe

Bei einem Sturz in die kalte Donau in Passau ist eine 46 Jahre alte Frau leicht verletzt worden. Die Frau habe sich an eine Leiter geklammert und sei von vier Männern gerettet worden, teilte die Polizei mit. Die Frau stürzte demnach am Freitagabend wegen eines medizinischen Notfalls auf einer Uferpromenade und fiel in den Fluss.

Den Sturz ins Wasser hörten die Männer, stiegen über die Leiter zu der 46-Jährigen und retteten sie mit einem Rettungsring, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Passanten alarmierten zudem Rettungskräfte. Ein Krankenwagen brachte die Frau leicht verletzt in ein Krankenhaus.