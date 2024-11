Traktorfahrer hinterlässt Spur der Verwüstung

Eine Spur der Verwüstung hat ein Traktorfahrer in einem Ort in der Oberpfalz hinterlassen. Der 59-Jährige habe wegen eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte die Polizei mit. Der Traktor prallte demnach in Postbauer-Heng (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) zunächst gegen eine Hauswand, überfuhr dann einen Lichtmast und einen Stromverteilerkasten.

An einer Kreuzung prallte er demnach gegen ein weiteres Wohnhaus und beschädigte die Fassade. Anschließend prallte er gegen einen Baum, überquerte einen Bach und fuhr in den Garten eines Wohnhauses, wo er das Dach des Wintergartens beschädigte. Schließlich kam der Traktor in einer Hecke zum Stehen.

Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Anwohner und Passanten blieben nach Angaben der Polizei unverletzt. Der Schaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.