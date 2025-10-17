Mann versteckte 17.000 Euro Bargeld unter der Fußmatte und in der Hosentasche

Ein Mann hatte bei der Einreise nach Deutschland 7000 Euro mehr als erlaubt dabei. Zöllner der Traunsteiner Kontrolleinheit fanden am vergangenen Dienstagabend 17.000 Euro Bargeld bei dem Reisenden.

Laut der Pressemitteilung des Hauptzollamts Rosenheim kontrollierten die Beamten den Mann, der am Grenzübergang Salzburg - Freilassing nach Deutschland einreisen wollte. Die Frage, ob er größere Mengen Bargeld mit sich führte, verneinte der Mann. Bei der Durchsuchung des Autos entdeckten die beiden Zöllner zunächst 10.000 Euro Bargeld unter der Fußmatte des Fahrers.

Daraufhin forderten sie den Mann erneut auf, Angaben darüber zu machen, ob er noch weiteres Bargeld mit sich führte. Dieser antwortete, er hätte kein weiteres Bargeld bei sich. Bei der Kontrolle des Inhalts der Taschen und Hosentaschen kamen weitere 7000 Euro zum Vorschein. Das Hauptzollamt Rosenheim leitete daher ein Bußgeldverfahren gegen den Fahrer ein. Zur Begleichung des zu erwartenden Bußgeldes wurde ein Betrag in Höhe von 8500 Euro einbehalten.

Bei der Einreise in ein anderes EU-Land darf man nicht mehr als 10.000 Euro dabei haben

„Werden Sie von Zollbediensteten bei der Einreise nach Deutschland aus einem Mitgliedstaat der EU und bei der Ausreise aus Deutschland in einen Mitgliedstaat der EU kontrolliert, müssen Sie auf Nachfrage Art und Wert der Barmittel beziehungsweise der gleichgestellten Zahlungsmittel mündlich angeben - auch wenn die Wertgrenze von 10.000 Euro nicht überschritten wurde“, wird Pressesprecherin Marion Dirscherl vom Hauptzollamt Rosenheim in der Mitteilung zitiert.

Bei der Einreise nach Deutschland aus einem Mitgliedstaat der EU und bei der Ausreise aus Deutschland in einen Mitgliedstaat der EU müssen mitgeführte Barmittel und gleichgestellte Zahlungsmittel im Gesamtwert von 10.000 Euro oder mehr den Kontrolleinheiten des Zolls auf Befragen mündlich angezeigt werden, heißt es in der Pressemitteilung. Andernfalls droht ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, das mit einer Geldbuße in Höhe von bis zu einer Million Euro geahndet werden kann. Für weitere Informationen zu dem Thema verweist der Zoll auf seine Website.