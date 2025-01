Schützenhilfe für bayrische Bands: Braucht es das wirklich?

Es ist schon eine Zeit lang her, dass die Spider Murphy Gang mit ihrem Lied „Mir san a bayrische Band“ einen bundesweiten Hit landete. Glaubt man den einschlägigen Bekundungen im Internet, dann hat der Song sogar in Ostfriesland treue Fans gefunden - und das ganz ohne Untertitel. Muss wohl doch an der Musik liegen - heute noch sind die Rock‘n Roller aus dem Freistaat auch im Norden der Republik eine gefragte Live-Band.

Wo Musik aus Bayern zu hören ist

Musik aus Bayern kann sich hören lassen, finden auch die Freien Wähler, die die U(nterhaltungs)-Musik nun für die E(rnste)-Politik entdeckt haben. Mehr Lieder aus Bayern wünscht sich die Partei im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und verweist auf den breiten musikalischen Fundus, den Musikerinnen und Musiker aus dem Freistaat zu bieten haben. Davon kann sich heute schon jeder überzeugen, der in der digitalen Rundfunk-Welt nach weiß-blauem Heimatsound sucht und dort auf ein reichhaltiges Angebot stößt, unter das sich - zugegeben - auch der ein oder andere Österreicher geschmuggelt hat. Braucht's also wirklich noch mehr oder ist Vorschlag ein wenig aus der Zeit gefallen?

Wirkliche Hits jedenfalls setzen sich am Ende auch ohne die Unterstützung von Radiosendern durch - wie ausgerechnet die eingangs erwähnte bayrische Band bewiesen hat. Ihr „Skandal im Sperrbezirk“ stand anfangs auf dem Index bayrischer Radiosender - und das lag nicht daran, dass sich die Spiders bemüht hatten, auf Hochdeutsch zu singen.