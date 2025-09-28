Feuer in Obdachlosenheim – Mann springt aus Fenster

Vier Menschen sind durch ein Feuer und einen Sprung aus dem Fenster einer Ebersberger Obdachlosenunterkunft verletzt worden. Der Mann, der wegen der Flammen aus dem ersten Stock gesprungen war, brach sich vermutlich mehrere Knochen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Die Feuerwehr rettete mehrere der insgesamt acht Bewohner aus dem Haus. Zwei Menschen erlitten den Aussagen zufolge eine Rauchgasvergiftung. Ein weiterer erlitt Brandverletzungen. Wie schwer die Verletzungen der vier Personen waren, konnte der Sprecher vorerst nicht sagen.

Die Polizei schätzt den durch den nächtlichen Brand entstandenen Schaden auf etwa eine Million Euro. Das Haus ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Stadt organisierte eine Ersatzunterkunft. Wieso das Feuer in einem der Zimmer ausbrach, war bislang unklar. Die Kripo ermittelt.