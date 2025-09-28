Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Mehrere Verletzte: Feuer in Obdachlosenheim – Mann springt aus Fenster

Mehrere Verletzte

Feuer in Obdachlosenheim – Mann springt aus Fenster

Mitten in der Nacht steht eine Obdachlosenunterkunft in Flammen. Ein Mann springt aus dem Haus, drei weitere verletzen sich durch Rauch und Feuer. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus und löschte das Feuer. (Symbolfoto)
    Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus und löschte das Feuer. (Symbolfoto) Foto: Christoph Reichwein/dpa

    Vier Menschen sind durch ein Feuer und einen Sprung aus dem Fenster einer Ebersberger Obdachlosenunterkunft verletzt worden. Der Mann, der wegen der Flammen aus dem ersten Stock gesprungen war, brach sich vermutlich mehrere Knochen, wie ein Polizeisprecher sagte.

    Die Feuerwehr rettete mehrere der insgesamt acht Bewohner aus dem Haus. Zwei Menschen erlitten den Aussagen zufolge eine Rauchgasvergiftung. Ein weiterer erlitt Brandverletzungen. Wie schwer die Verletzungen der vier Personen waren, konnte der Sprecher vorerst nicht sagen.

    Die Polizei schätzt den durch den nächtlichen Brand entstandenen Schaden auf etwa eine Million Euro. Das Haus ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Stadt organisierte eine Ersatzunterkunft. Wieso das Feuer in einem der Zimmer ausbrach, war bislang unklar. Die Kripo ermittelt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden