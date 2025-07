Fabian Mehring: „Wickeln muss auch der Digitalminister persönlich“

Hallo Herr Mehring, zunächst Ihrer Frau und Ihnen herzlichen Glückwunsch zur Geburt einer Tochter. Wir dürfen davon ausgehen, dass das Baby beim zuständigen Standesamt digital angemeldet worden ist?

FABIAN MEHRING (LACHT): Danke für die guten Wünsche. Das wäre in Augsburg, wo man seit kurzem schwarz auf weiß hat, die digitalste Verwaltung ganz Deutschlands zu sein, natürlich gegangen. Tatsächlich waren aber die Schwestern in der Uniklinik schneller, weil das Formular schon ausgedruckt im Zimmer lag, als wir aus dem Kreißsaal kamen. Anschließend hat die automatische Weitergabe der Daten an alle weiteren Behörden aber perfekt geklappt, ohne dass man sich noch mal kümmern musste. Das hat mich gefreut, weil dahinter ein Staatsvertrag steht, den ich federführend für alle Bundesländer mit dem Bund verhandelt habe. Damit bauen wir jetzt Datenautobahnen zwischen den Behörden, sodass die Bürger und Unternehmen ihre Daten nur einmal dem Staat geben müssen und die moderne Verwaltung sie dann selbst in die Behörde manövriert, wo sie gerade gebraucht werden. Zeit mit dem Baby ist nämlich viel schöner als Zeit auf Ämtern.

Sie wollen nun ganz Bayern zu einer digitalen Testregion des Bundes machen. Wie soll das funktionieren und was versprechen Sie sich davon?

MEHRING: Karsten Wildberger, der neue Bundesminister für Digitales, will sich mit zwei Bundesländern verbünden, um Deutschland aus seinem digitalen Dornröschenschlaf aufzuwecken. Bayern ist dafür der perfekte Partner. Schließlich sind wir inzwischen Deutscher Meister der Verwaltungsdigitalisierung. Im Ranking der digitalsten Kommunen Deutschlands stehen auf den ersten 37 Plätzen ausschließlich Städte und Gemeinden aus Bayern. Wenn Deutschland endlich ein moderner Digitalstaat werden soll, muss der Bund sich jetzt an den Besten orientieren. Das sind auf meinem Politikfeld unzweifelhaft wir in Bayern. Deshalb habe ich bei Wildberger Interesse an der Testregion angemeldet. Das wäre ein Win-Win: Deutschland könnte von Bayerns Vorreiterrolle profitieren und wir in Bayern könnten zu Ländern wie Dänemark oder Estland aufschließen, die noch bedeutend besser sind als wir.

Wie sollen die Menschen in Bayern davon profitieren?

MEHRING: Indem wir das bisherige Prinzip der staatlichen Antragsverwaltung umdrehen und durch modernes Push-Government ersetzen. Dann müssen die Menschen nicht mehr zum Amt gehen, um einen Verwaltungsakt anzustoßen, sondern der Staat denkt automatisch für sie mit und kommt auf seine Bürger zu, wenn es etwas zu erledigen gibt. So wird das Handy zum Rathaus in der Hosentasche und Behördengänge können von überall aus und zu jeder Zeit bequem digital erledigt werden.

Will das überhaupt jeder? In Deutschland nutzt bislang erst ein Fünftel der Bürger die Online-Ausweisfunktion. Gerade fünf Millionen Menschen haben eine BundID fürs zentrale Bürgerkonto. Stolpert die Digitalisierung über den Faktor Mensch?

MEHRING: Nein. Denn Digitalisierung ist ja kein Selbstzweck, sondern für die Menschen da und nicht andersrum. Die bisherige BundID scheitert vor allem am viel zu komplexen Verfahren. Wenn man ein halbes Informatikstudium braucht, um seinen elektronischen Personalausweis zu verifizieren, nehmen die Leute diese Werkzeuge nicht an. Deshalb bin ich froh, dass Bundesminister Wildberger meinen Wunsch ganz oben auf seine Agenda gesetzt hat, das Verfahren massiv zu vereinfachen.

Icon Vergrößern Minister Fabian Mehring will, dass Bayern bei der Digitalisierung zu den besten Ländern aufschließt. Foto: Sven Hoppe, dpa (Archivbild) Icon Schließen Schließen Minister Fabian Mehring will, dass Bayern bei der Digitalisierung zu den besten Ländern aufschließt. Foto: Sven Hoppe, dpa (Archivbild)

Haben Sie praktische Vorschläge, um die Akzeptanz zu verbessern?

MEHRING: Wir brauchen nutzerfreundliche Oberflächen, wenige Klicks und verständliche Sprache. Um sich online auszuweisen, darf man nicht mehr brauchen als sein Smartphone und eine PIN. Die rechtlichen Voraussetzungen haben wir bereits geschaffen und die Technik ist ebenfalls längst da, wie man in Österreich oder Italien sieht. Nur die Umsetzung durch den Bund steht leider noch immer aus. Umso mehr hoffe ich auf Karsten Wildberger.

Als junger Vater, hätten Sie einen konkreten Vorschlag, wie Ihnen die Digitalisierung das Leben leichter machen könne - oder stößt da der Fortschritt an seine Grenzen?

MEHRING (LACHT): Genau genommen hilft die Digitalisierung uns ja bereits mächtig: Von der Medizintechnik bei Schwangerschaft und Geburt bis zum Babyfon im Kinderzimmer. Aber wickeln muss natürlich auch der Digitalminister persönlich und ganz analog - und das ist auch gut so.

Ihre Mini-Elternzeit ist schon wieder vorbei. Konnten Sie die bei Markus Söder digital beantragen?

MEHRING: Klar, das ging per SMS. Brenzlig wurde es erst, als der Ministerpräsident uns zur Geburt einen FC-Nürnberg-Strampler geschenkt hat. Zum Glück war der FC Augsburg schneller und ich konnte mich mit einem Bild unserer Tochter im richtigen Trikot bedanken. (lacht)

Zur Person: Fabian Mehring, 36, Freie Wähler, gebürtig in Augsburg, verheiratet, ist bayerischer Staatsminister für Digitales.