Eisschnellläufer in Inzell - Fünf deutsche Starter

In Inzell finden die Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften im Mehrkampf statt. Drei Titelverteidiger sind nicht am Start, dafür aber fünf Deutsche. Jung-Star Jordan Stolz verzichtet auf den Sprint.

Zum insgesamt zwölften Mal ist Inzell von diesem Donnerstag an Gastgeber für Weltmeisterschaften im Eisschnelllauf. Ohne den Topfavoriten Jordan Stolz aus den USA steht an den ersten beiden Tagen die Entscheidung im Sprint-Mehrkampf aus je zweimal 500 und 1000 Metern auf dem Programm. Der erst 19 Jahre Sechsfach-Weltmeister konzentriert sich auf den prestigeträchtigen großen Mehrkampf am Samstag und Sonntag, wo der Titelträger über Kurz-, Mittel- und Langstrecke ermittelt wird. In Inzell wird es in mindestens drei Entscheidungen neue Weltmeister geben.

Die insgesamt fünf deutschen Teilnehmer treten ohne die Aussicht auf Medaillen an. Die besten Aussichten auf Top-Ten-Platzierungen haben die Sprinter Moritz Klein aus Erfurt und Hendrik Dombek aus München. Während Lokalmatadorin Anna Ostlender über ihre Zeiten bei den sechs vorangegangenen Weltcups als 22. im Feld der 28 Starterinnen im Sprint dabei ist, bekommen im großen Mehrkampf sowohl Felix Maly aus Erfurt als auch die Dresdnerin Josephine Schlörb über einen Startplatz für den WM-Gastgeber eine Chance.

